BBB 24: Davi acusa a cantora Wanessa Camargo de agressão e pede ação da produção; entenda

A- A+

Davi acusou a cantora Wanessa Camargo de agressão neste sábado (2). O caso ocorreu após o motorista de aplicativo ter sido acordado pela artista após a festa da noite dessa sexta-feira (1º). O brother pediu para ir até o confessionário reclamar da atitude.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa de Wanessa, mas ainda não obteve um pronunciamento sobre o caso. O espaço segue aberto.

Na ocasião, a cantora havia entrado no quarto em que Davi dormia pulando, gritando e acendendo as luzes. Em determinado momento, ela começa a dançar em frente à cama do brother, quando supostamente acerta a perna do motorista de aplicativo. Wanessa logo diz: "Desculpa, Davi. Eu não estou bem não, cara".

Assista vídeo abaixo:

Davi pede expulsão de Wanessa após suposta agressão no BBB24



O motorista de aplicativo foi acordado com um “tapa” nas pernas, não gostou da situação e chegou a ir no confessionário falar com a produção



Leia: https://t.co/c9M0zU9UsQ pic.twitter.com/Z4mq1gHxK9 — Metrópoles (@Metropoles) March 2, 2024

Logo em seguida, o participante do reality show pediu para ir ao confessionário falar sobre o ocorrido. Em conversa com outros participantes, Davi afirmou ter pedido para que a produção tome atitude e acusou a cantora de tê-lo agredido com um tapa na perna.

"Se fosse eu, eu queria só ver. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver como iria estar isso aí", desabafou ele. "Estou cheio de ódio aqui, isso não se faz não, parceiro. [...] Tenho certeza que eles [a produção] vão tomar uma atitude."

Veja também

SUSTO Jatinho que levava Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane durante voo