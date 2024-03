BBB 24: Davi atende segundo trote do Big Fone nesta sexta(1); veja a reação dos participantes

A- A+

Mais uma vez Davi. O motorista de aplicativo atendeu o segundo trote do Big Fone na tarde desta sexta-feira (1).

O Big Fone toca novamente amanhã, às 19h e às 23h30 com mais duas chamadas perdidas #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/fNPBDsKL4J — Big Brother Brasil (@bbb) March 1, 2024

Na dinâmica divulgada pelo apresentador Tadeu Schmidt, na última edição do programa, o Big Fone vai tocar seis vezes até a formação do Paredão, sendo cinco trotes. Foram duas chamadas neste primeiro dia e Davi atendeu em ambas oportunidades.

O baiano não revelou para a casa que se tratou de um trote a ligação do Big Fone e os participantes especularam as possibilidades durante o dia.

Serão mais dois trotes no sábado (2), um no domingo (3) e antes do Paredão tocará o Big Fone verdadeiro. Quem atender a última chamada, estará indicado à berlinda.

Caso o Líder ou o Anjo atenda o Big Fone, a pessoa deve indicar outro participante ao Paredão.

Confira os horários do Big Fone:

Sábado (2): 19h e 23h30

Domingo (3): 6h e 17h20*

*Ligação decisiva

