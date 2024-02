BBB 24: Davi distribui 'biscoito' para todos os participantes no Queridômetro

A- A+

No Raio-X do BBB 24, na manhã desta quinta-feira (8), o brother Davi avisou a Lucas Henrique que deu ‘biscoito’ para todos os companheiros de casa no Queridômetro, após a Festa da Líder Fernanda na noite anterior.

Lucas Henrique saiu do Confessionário e Davi entrou no cômodo. Ao sair do local, o baiano segurou a porta para Wanessa entrar e, em seguida, falou com o amigo. "Alegrete, eu dei biscoito para todo mundo, viu?", disse Davi.

Os confinados passaram a maior parte do tempo em silêncio e cochilando enquanto esperavam a vez para fazer o Raio-X.



