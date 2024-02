A- A+

"BBB 24": Davi é tema de músicas e fantasias e recebe homenagens no carnaval de Salvador O brother já ganhou mais de 5 milhões de seguidores no Instagram desde o começo do programa

Davi, participante do Big Brother Brasil 24, é um dos mais queridos pelo público. E essa semana, durante o carnaval de Salvador, os fãs demonstraram que o brother realmente faz sucesso. Rolou música em homenagem, gritos da torcida e até fantasia com o famoso meme "Calma, calabreso" entre os foliões da capital baiana.



O brother já ganhou mais de 5 milhões de seguidores no Instagram desde o começo do programa, ultrapassando alguns Vips e até mesmo a rival dentro da casa, Wanessa Camargo.

