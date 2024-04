BBB 24: Davi ganhou no total R$ 3,32 milhões em prêmios; entenda

A- A+

Campeão do BBB 24, Davi levou o prêmio final do reality e é o nome milionário no pedaço, com R$ 2,92 milhões, o maior já pagou na História do Big Brother Brasil. Mas o baiano sai da casa com mais do que isso, já que, mesmo antes da final, já acumulava R$ 400 mil em prêmios. Davi, campeão do BBB 24, leva no total R$ 3, 32 milhões.

Além da premiação final, os participantes acumulam o que ganharam durante as provas. O campeão Davi, por exemplo, arrematou mais de R$ 400 mil em prêmios antes da final. Na sexta-feira (12), após ganhar a última prova do programa, o baiano de 21 anos conquistou um carro zero quilômetro avaliado em R$ 281,9 mil.

Veja a lista de prêmios de Davi

Picape no valor de R$ 281,9 mil;

R$ 100 mil (mais consultoria especializada de marca patrocinadora);

R$ 20 mil;

R$ 5 mil em eletrodomésticos;

R$ 5 mil para gastar em delivery;

Videogame;

Celular.

