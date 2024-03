BBB 24: Davi, Michel, e Alane estão no paredão; eliminação é na próxima terça (5)

A- A+

Os participantes Davi, Michel, e Alane foram escolhidos para o paredão triplo desta semana no Big Brother Brasil 24. A eliminação acontece na próxima terça-feira (5).

Michel foi emparedado pelo líder Lucas. Já Davi foi para a berlinda após atender o Big Fone que tocou às 17h20 deste domingo (3). Alane foi indicada pela casa.

Na votação, o anjo Pitel imunizou a participante Fernanda. O anjo dessa semana também foi autoimune.

Yasmin foi indicada por Davi, que recebeu o poder do 'contragolpe' junto com o Big Fone, mas conseguiu escapar do paredão na Prova Bate e Volta.

Dinâmica de votação

Na votação pela casa, Pitel teve o Poder Curinga, com peso dois, e votou duas vezes em Alane.

No total, um participante foi emparedado pelo Big Fone, um pelo líder, um pelo contragolpe do Big Fone e um pela casa. Dos quatro votados, três participaram da Prova Bate e Volta, com exceção do indicado pelo líder.

Davi atende Big Fone

O participante Davi atendeu o Big Fone que tocou às 17h20 deste domingo e foi colocado no paredão antes mesmo da votação começar. O verdadeiro Big Fone tocou após cinco toques falsos que aconteceram na sexta (1º), no sábado (2) e domingo (3).





Veja também

TELEVISÃO Lexa, MC Daniel, Gabriela Prioli e Klara Castanho estão na 'Dança dos famosos' 2024