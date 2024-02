A- A+

BBB 24 BBB 24: "Ela [Wanessa] nunca lavou um banheiro na vida dela", ironiza Ana Maria Braga A apresentadora brincou com a falta de conhecimento da sister sobre limpeza

Uma cena inusitada da cantora Wanessa Camargo perguntando as proporções de água sanitária para lavar banheiro ao motorista de aplicativo baiano Davi, na casa do BBB 24, foi mostrada ao vivo no programa matinal Mais Você, de Ana Maria Braga, na TV Globo. A apresentadora riu da falta de conhecimento da sister sobre limpeza.



"E a Wanessa querendo a receita. A proporção de água sanitária!", comentou o Louro Mané. Ela nunca lavou um banheiro na vida dela. Wanessa, vamos combinar, vai?", brincou a apresentadora.

Assista:

Ana Maria Braga sobre Wanessa Camargo:



“Ela nunca lavou um banheiro na vida dela!” #BBB24 pic.twitter.com/rpCCYUby69 — Dantas (@Dantinhas) January 30, 2024

