BBB 24: Em Raio-X, brothers prometem deixar aflorar lado barraqueiro no reality

Passada a quinta eliminação do BBB 24, os brothers parecem estar se soltando cada vez mais no reality. Nesta quarta-feira (24), durante o Raio-X, Alane e Lucas afirmaram ser amantes da discussão, e que esse lado de ambos pode ser revelado em breve.

"Eu ainda não mostrei minha face barraqueira, acho que não tretei com ninguém sério. Sempre resolvo as paradas na conversa mais tranquilamente, mas quando preciso subir o tom de voz, eu subo", relatou Lucas Henrique.

Após garantir a permanência no paredão da última terça-feira (23), Alane pontuou não ter deixado seu lado desbocado aflorar no programa.

"Não mostrei, assim, o meu lado extremamente estressada, desbocada, que aponta o dedo na cara e xinga, entendeu? Vocês me viram estressada no Sincerão, mas o meu lado estressado é o que fala: 'Cala a boca, é isso mesmo'. Esse meu lado mal educado, acho que não rolou por aqui, mas quem sabe role", enfatizou a sister.