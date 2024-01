BBB 24: Enquanto Davi busca alianças, Wanessa circula criticando o baiano para outros participantes

A- A+

Samba de uma nota só. Wanessa e Davi se movimentaram bastante pela casa nesta sexta (26), mas por motivos diferentes. O nome do baiano segue sendo o único criticado e jogado aos quatro ventos pela casa na boca da cantora Wanessa Camargo. Na área externa da casa do BBB 24, ela conversou com Leidy, Luigi e com quem mais chegasse e o assunto fazia lembrar um disco arranhado: Davi. Enquanto isso, incentivado pela manauara Isabelle, até então sua única aliada no confinamento, Davi procurou outros participantes para falar de jogo e costurar estratégias para sobreviver no reality.



“Eu to pilhada porque pra mim é muito serio, eu to vendo continuar fazendo chamando pessoas pra conversar e quais pessoas tá chamando, isso me dá agonia. Quando eu atestei isso, ou eu tô muito certa ou eu tô muito errada e vou sair”, comentou a cantora para Leidy. Wanessa disse conhecer "esse tipo de pessoas manipuladoras".

“Isola a pessoa, salvador da pátria pra pessoa, mentiroso, manipula, pega os pontos fracos das pessoas e joga como se estivesse preocupado, quando quer pedir desculpa e agradar e ganhar ponto, exagera e fica super feliz, tem discurso da humildade, ‘eu sou guerreiro’ e tal. Quando fica nervoso fala de forma intimidadora”, disparou.



Wanessa declarou que Davi será o voto dela até o final. “Esse tipo de pessoa pega seus gatilhos e usa contra você sem você perceber. É muito perigoso. Muito perigoso.”



Davi busca alianças

O baiano tentou uma aproximação com Deniziane para falar de jogo, mas ela diz confessa que ele não é uma prioridade e mesmo não votando nele agora, no futuro poderá votar.





Davi tentou uma aproximação de jogo com Deniziane, mas ela diz que ele não é uma prioridade pra ela e mesmo não votando nele agora, um dia poderá votar. #BBB24



pic.twitter.com/hfYv9T32aH — Dantas (@Dantinhas) January 26, 2024

Veja também

BBB 24 Yasmin se chateia com brother por brincadeira sobre cancelaamento no BBB 24: "já estou noiada"