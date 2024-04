BBB 24: Especialista analisa personalidades de participantes a partir da caligrafia deles; confira

A- A+

Amável, firme, estratégico e simples. Estes adjetivos são alguns traços da personalidade de uma pessoa que podem ser identificados a partir da grafologia, uma análise das marcas deixadas por cada um na escrita. Durante três meses, espectadores puderam acompanhar de perto a rotina de 26 participantes no Big Brother Brasil, da TV Globo, e ter uma amostra da individualidade dos ex-confinados.

Na última quarta-feira, a emissora divulgou bilhetes produzidos pelos ex-participantes agradecendo o apoio do público durante o BBB 24. A perita grafotécnica Letícia Radaic analisou para O GLOBO os traços da escrita de cada um desses recados. Veja abaixo alguns comentários feitos pela grafologista a partir dos bilhetes deixados pelos ex-brothers:

Beatriz

A escrita de Bia, segundo Radaic, mostra que ela “carrega o mundo nas costas e se identifica com uma grande salvadora das causas impossíveis”. Ela mostra ainda que a ex-participante tem uma “consciência aberta” sobre as coisas em sua vida.

Giovanna Pitel

A caligrafia aponta que a ex-sister “adota um comportamento de amabilidade e gentileza com as pessoas”. Ela, entretanto, tem dificuldade de ser “totalmente espontânea sobre seus reais pensamentos e emoções com as pessoas”. A análise da escrita indica que ela costuma valorizar demais a opinião das pessoas ao seu redor, o que pode lhe prejudicar.

Isabelle

Os traços identificados na escrita da cunhã-poranga do Boi Garantido mostram uma capacidade da ex-sister em “iniciar atividades rapidamente”, mas sem pensar muito em função dos fortes impulsos que tem. Ela sabe guardar segredos. “Os traços refletem amabilidade para mostrar as pessoas o lado atrativo das situações”, diz a grafologista.

Juninho

O recado escrito pelo motoboy, segundo Radaic, indica uma instabilidade emocional. Apesar disso, ele consegue manter “a positividade e energia alta” — mesmo que esteja em um mau momento. “É uma pessoa sensível, que vai tomar pancada e ficar quieta. Possui firmeza para alcançar seus objetivos, dos quais não vai desistir”, afirma a análise.

Lucas Buda

O capoeirista, mostra o estudo, é “desconfiado e reservado”, além de poder “acabar se deixando levar pela opinião dos outros”. A especialista afirma que a caligrafia do ex-participante mostra que essas características são estratégicas para ele no sentido de “ganhar domínio e gerar efeito nos demais com a intenção de impor suas ideias. Deseja ganhar espaço, atenção e reconhecimento”.

Lucas Pizane

O baiano, de acordo com a sua caligrafia, é uma pessoa que “tem controle das emoções e orgulho de si”. A análise mostra que ele tem preferência pelas atividades rotineiras e cotidianas, além de ter aprendido a proteger todas as pessoas ao seu redor. “É assim com amigos e familiares e carrega dentro de si este grande senso de dever, mas sem se comprometer”, diz.

Maycon

O “tio da merenda”, como ficou conhecido, “valoriza os sentimentos e as atitudes das pessoas com quem convive”, além ter uma conduta emotiva e gostar da companhia das pessoas que estão em seu redor, diz a especialista. A análise mostra que o ex-brother “tem dificuldade de se expressar e pode achar que falou, mas no fundo não disse” e que, para marcar o seu território, tende a “se expressar de maneira evidente”.

Michel

O professor de geografia, segundo a análise de sua caligrafia, tem “um comportamento tradicionalista, boa integração social e personalidade convencional”, além de ser claro e simples. Ele tem “tendência a ser franco no falar, mas sem revelar seus sentimentos”, mas é amável com as pessoas. O estudo diz ainda que o ex-participante tem clara necessidade em ser considerado uma pessoa elegante, educada e de boa índole.

Nizam

Radaic afirma que o ex-brother “acredita que a vida é para ser vivida e precisa aproveitar as oportunidades” e por isso caminha sempre com paixão e intensidade. Ele, entretanto, segundo a análise, tem tendência em ter um temperamento mais difícil ao se relacionar com outras pessoas.

Raquele

A escrita da ex-sister mostra que ela tem “natureza tranquila, passiva e resistência”, podendo conquistar aquilo que quer pelo cansaço — porque não se abala com qualquer coisa. “Tem apego ao conhecido e anda só sobre seus princípios. Possui falta de iniciativa e prefere se apegar às coisas conhecidas para ter segurança”, diz a análise.

Rodriguinho

Os traços do ex-vocalista do grupo Os Travessos “revelam comportamento com desejo de ser visto e reconhecido e tendência de impor aos demais seus desejos”, diz o estudo. A especialista afirma que a escrita do cantor indica que ele tende a se isolar, mas que tem “desejo de valorização, dignidade de si mesmo e grande amor próprio”, que acabar o isolando das outras pessoas.

Vanessa Lopes

A caligrafia da influenciadora digital mostra, de acordo com o estudo, que ela tem algumas dificuldade de conexão com outras pessoas e que ela pode precisar de apoio para ter um melhor desenvolvimento. “Seus traços indicam comportamento de quem quer que as coisas sejam feitas do seu jeito, atendendo seus desejos”, diz a análise.

Yasmin Brunet

A modelo, conforme o estudo de Radaic, tem um “comportamento amável e suave com as pessoas” e que “dificilmente vai entrar em conflitos” por manter uma atitude mais coerente e equilibrada. A caligrafia da ex-participante indica “a força de colocar fim a uma conversa e atitude de quem dá a última palavra”. A especialista aponta ainda que o recado da influenciadora demonstra que ela não expressa abertamente as próprias emoções.

Veja também

MÚSICA Web aponta plágio em música de Anitta e produtores respondem; entenda