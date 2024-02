BBB 24: Fernanda afirma estar tranquila após cair no segundo Paredão consecutivo

A- A+

No Paredão do BBB 24 pela segunda semana consecutiva, Fernanda se mostrou tranquila em relação ao novo momento na berlinda em conversa com Michel.

"Amigo, vou ser bem sincera com você. Eu estou tranquila, estou de coração em paz, mas é só 'cachorrão'. Mesmo o Rodrigo falando sempre que quer sair", disse Fernanda.

Michel comentou que essas atitudes de Rodriguinho, de afirmar sempre que quer deixar o programa, faz parte do jogo dele. Fernanda concordou com a análise.

"Também acho. E ele tem muitos fãs que querem ver ele aqui, ele é muito importante para a casa toda. Para mim e para a Pitel principalmente", completou.

Fernanda disputa a permanência na casa com Rodriguinho e Lucas Henrique. A confeiteira escapou da eliminação na última semana- quando aconteceu a saída de Deniziane.

