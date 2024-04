BBB 24: Fernanda cria perfil em rede social para cinéfilos

A- A+

A ex-participante do Big Brother Brasil 24, Fernanda Bande atendeu ao pedido dos fãs e criou um perfil em uma rede social para cinéfilos, onde agora avalia filmes e gera comoção entre os amantes de cinema. Trata-se do site Letterboxd, que permite que os usuários registrem os longas assistidos, deem notas até 5 estrelas e deixem uma resenha. Em menos de um dia no ar, a página de Fernanda na plataforma já ultrapassou os 11,5 mil seguidores.

Durante sua participação no reality, Fernanda tinha o costume de comentar sobre filmes em conversas com os companheiros de confinamento. Ela chegou até a usar seu repertório para criticar Beatriz em um Sincerão, cena que instantaneamente virou meme nas redes sociais.



"Tem um filme chamado 127 horas, em que o cara agarra a mão na pedra. Se eu tivesse agarrada em você, eu ia arrebentar minha mão em 5 segundos, porque eu não quero ficar perto de você", disse Fernanda durante a dinâmica.

Desde então, os fãs de Fernanda passaram a pedir que ela criasse uma conta na rede social assim que saísse do programa. Na noite de quinta-feira, 11, o perfil oficial da sister anunciou no X, antigo Twitter, que o desejo foi atendido. "Criamos um Letterboxd pra Nanda compartilhar seus reviews (assim que a gente ensinar a usar)", escreveu a equipe, compartilhando o link do perfil.

As opiniões de Fernanda sobre alguns filmes populares não tardaram a fazer barulho. Ela ainda não publicou resenhas sobre os filmes no site - somente deixou um comentário na página de 127 horas, citando sua própria fala no programa - mas já distribuiu algumas notas polêmicas. No X, os internautas destacam o nível de exigência de Fernanda, que não parece ser facilmente convencida por qualquer produção.

Barbie (2023), por exemplo, um dos maiores fenômenos do cinema no ano passado, conquistou apenas meia estrela na avaliação da sister, dividindo os fãs - há quem concorde com a opinião de Fernanda e quem ache absurda. Títulos da Marvel como Homem-Formiga (2015) e Eternos (2021) ganharam uma única estrela. O mesmo vale para Power Rangers (2017) e Mortal Kombat (2021).

Por enquanto, os únicos três filmes que mereceram a nota máxima de 5 estrelas no perfil de Fernanda foram a animação Mulan (1998), o musical Moulin Rouge (2001) e o épico A Mulher Rei (2022), estrelado por Viola Davis.

