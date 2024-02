A- A+

BBB24 BBB 24: Fernanda especula com Pitel que Deniziane pode pedir desculpas no Sincerão para provocar Toda segunda-feira os emparedados participam de uma dinâmica ao vivo no Big Brother Brasil

A emparedada Fernanda teve uma conversa com a amiga Pitel no Quarto Gnomo e especulou sobre uma possível atitude que Deniziane pode tomar no Sincerão, nesta segunda-feira (19).

De acordo com a confeiteira, Deniziane pode lhe pedir desculpas durante o ao vivo com o objetivo de provocar.

"Corre o risco de acontecer o que o Rodrigo falou... se a Deniziane tá falando para todas as câmeras a sete vendo que queria me pedir desculpa, se for por ordem alfabética, ela fala antes de mim. E ela pode aproveitar e pedir desculpa no ao vivo. Mais uma desculpa ao vivo só para me provocar", analisou Fernanda.

Pitel concordou com a visão da amiga e Fernanda prosseguiu na sua explicação. "Não tem concordância nenhuma. Porque teve dias e dias para fazer isso, fica anunciando nas câmeras para ficar bonita na tela, para dizer que tem uma humildade, um sentimento... mas não faz e quando chega no Sincerão quer fazer, para me 'ridicularizar'. Chatíssimo", completou.

Fernanda e Deniziane estão emparedadas junto com o brother Matteus. A eliminação nesta terça-feira (20).

