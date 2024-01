BBB 24: Ida de Giovanna ao confessionário gera clima de tensão entre os brothers

A- A+

No início da noite desta terça-feira (23), Giovanna foi chamada para ir ao confessionário da casa do BBB 24. Sem a especificação de um motivo, a ação gerou tensão entre os brothers do reality, que acharam que a sister teria sido eliminada.

Assim que Giovanna entrou no confessionário, Alane compartilhou a situação com Deniziane no quarto. "Ela entrou e a voz falou 'Segue o jogo'".

Momentos depois, com os brothers em frente à porta do confessionário, Giovanna saiu do local. Questionada sobre o ocorrido, a mineira declarou que "era reforçando para usar a muleta". Ela fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo durante a festa realizada no dia 11 de janeiro.

Aliviada, Alane riu da situação: "Que susto, a gente achou que você tinha saído".

Na última segunda-feira (22), Giovanna já havia sido alertada pelo Big Boss para tomar mais cuidado com o seu pé. Inclusive, a sister chegou a ser ameaçada de ter sua participação no reality encerrada, caso não se comprometer em melhorar da lesão.

