BBB 24: Instagram de Leidy Elin foi derrubado e equipe se pronúncia sobre ataques racistas

Na manhã desta terça-feira (12), o perfil oficial do Instagram de Leidy Elin, participante do Big Brother Brasil 24, foi derrubado. Segundo os administradores das redes sociais da sister, a ação foi organizada por parte do público para que a conta da trancista caísse.

Eles divulgaram um pronunciamento no X (antigo Twitter) sobre o ocorrido, repudiaram os ataques racistas que Leidy vem sofrendo depois da última discussão com Alane e Davi. Foi informado também que houve a tentativa de derrubar outra conta da participante. Desta vez o alvo seria a rede social do X, mas a conta segue ativa.

Confira o pronunciamento:

Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO.



Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E… — Leidy Elin ️ (@leidyelin) March 12, 2024



Leidy Elin recebeu mensagens de apoio de administradores de outros participantes do BBB.

Adms, contem com a gente para o que precisarem! Infelizmente algumas pessoas não estão sabendo separar o jogo da vida aqui fora… É sempre importante lembrar que por trás de todo participante existe uma pessoa que irá sair e ver tudo que está acontecendo. Estamos juntos nessa! — Raquele BBB24 (@raquele_cardozo) March 12, 2024

Adms, nós sentimos muito por todos os ataque racistas, desejamos muita força para vocês, sabemos o quanto é difícil. Que as medidas corretas e viáveis sejam tomadas, que essas pessoas não fiquem impunes. Contem com o nosso apoio nesse momento! — Pitel (@giovannapitel) March 12, 2024

Os ataques têm tomados proporções que não fazem sentido nem são toleráveis em nenhum momento no jogo. É bem triste que estejam passando por isso dessa forma e cada vez mais violenta. Fiquem firmes, adms! Esperamos que tudo isso passe logo e contem conosco! — Lucas H. Capoeira (@lucas_capoeiraa) March 12, 2024

