'BBB 24' já supera audiência da edição anterior; veja dados do reality

A audiência do BBB 24 já é maior do que a audiência do BBB 23. Foi o que revelou a Rede Globo com dados divulgados sobre o programa nesta segunda-feira (11). O reality, que completou dois meses no ar, também é maior do que a edição passada comercialmente, em repercussão nas redes sociais e em desempenho no Globoplay.



A nova temporada trouxe uma novidade: a audiência entre o público adolescente - que inclui jovens de 12 a 17 anos - está 7% maior. Houve também um pequeno incremento de 3% entre o público adulto - pessoas de 35 a 49 anos.



A última semana obteve a maior audiência semanal desde a estreia No Globoplay, o reality dominou o primeiro lugar entre os programas mais assistidos do streaming nos dois primeiros meses do ano. Somado a outros programas, o BBB 24 ainda gerou o maior consumo da história da plataforma no mesmo período.



Além disso, a relevância da edição nas redes sociais é bem mais expressiva do que a do BBB 23. Em comparação à temporada anterior, as menções ao reality foram 34% maiores. O programa emplacou 1.099 e 245 termos entre os mais comentados do X, antigo Twitter, no Brasil e no mundo, respectivamente.

As últimas semanas do programa foram marcadas por polêmicas e posturas contraditórias de alguns participantes. Wanessa Camargo foi expulsa por agredir Davi, enquanto Lucas Henrique teve um "flerte" com Pitel condenado pela ex-mulher, Camila Moura, que deu indícios de que pretende se divorciar do participante.

