BBB 24 BBB 24: Leidy Elin é alvo de ataques racistas após briga com Davi A discussão acalorada entre Davi e Leidy, em especial, marcou a madrugada do programa

A equipe de Leidy Elin denunciou que a participante do Big Brother Brasil 24 vem recebendo ataques racistas pelas redes sociais após briga com Davi na casa.



Na noite de segunda-feira, 4, a dinâmica do Sincerão (momento do programa em que os participantes expressam suas opiniões uns sobre os outros) motivou um conflito generalizado entre os brothers. A discussão acalorada entre Davi e Leidy, em especial, levou espectadores que tem favoritismo pelo rapaz a criticar Leidy por meio das redes sociais.

Parte destes comentários contém ofensas racistas. "Gostaríamos de enfatizar que nada disso passará impune", apontou a equipe da sister em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. "Nada que acontece lá dentro com os participantes deve ser motivo de ofensas nesse nível aqui fora. Independente dos erros e acertos da Leidy dentro do programa, racismo é crime! E isso será severamente punido."

Mais tarde, em publicação no Instagram, a equipe reforçou: "Uma mulher preta e periférica não pode e nem tem o direito de se estressar ao ponto de externar sua frustração, pois surgem comentários com todos os tipos de julgamentos. Suas origens, educação e sua cor são levantadas".

"Nossa tolerância é zero para ataques racistas! Assim como não aceitamos e pedimos para quem gosta da Leidy não cometer tal ato a outros participantes; isso é crime!", concluiu a nota.

Entenda a briga

A dinâmica do Sincerão gerou um momento de tensão no programa. Davi, Leidy Elin, e Yasmin trocaram xingamentos, trazendo à tona tensões e estratégias de jogo que vêm se acumulando ao longo da competição.

Acusada de manipular votos contra MC Bin Laden, Leidy Elin afirmou que sua intenção era defender suas amigas, Beatriz e Alane. Davi questionou as motivações da sister, chamando-a de "cobra" e sugerindo um possível ciúme ou ressentimento como impulso para suas estratégias. "Você está p*** ou com ciúme porque quero defender a Bia e Alane", rebateu Leidy Elin, confrontando diretamente Davi.

Durante o conflito, a produção do BBB 24 interviu com um alerta direto de Boninho. Em meio à disputa verbal, especialmente entre Davi e Leidy Elin, a questão da agressão veio à tona. Leidy Elin provocou Davi, insinuando uma possível expulsão através do confessionário: "Eu te agredi? Vai no confessionário para eu ser expulsa! Você só elimina assim".

