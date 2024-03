BBB 24: Leidy Elin joga as roupas de Davi na piscina; veja vídeo

A- A+

Após o Sincerão de segunda-feira (11), Leidy Elin pegou a mala de Davi no Quarto Magia e jogou as roupas do brother na piscina. "Você não disse que eu era baixa? Agora vou ser subterrânea. Pega suas coisas ali", disparou a trancista ao atirar as peças na água.

Davi riu e ficou em silêncio enquanto a sister arremessava suas roupas na piscina. O motorista, no entanto, começou a planejar formas de se vingar de Leidy após o episódio. "Não vai ficar assim", disse o baiano para Matteus, Beatriz, Isabelle e Alane. "Chega a doer aqui dentro de tanto ódio", completou.





Leidy Elin e Davi bateram boca durante o Sincerão e depois do fim da dinâmica. O baiano chegou a chamar a colega de confinamento de "advogada da casa".

"Está encostando em mim", gritou Leidy Elin, no meio da discussão, e foi rebatida por Davi: "Defende a história dos outros". Alane e Matteus chegaram para separar os dois. "Encosta em mim", continuou a trancista.

"Você é advogada. Você está vindo para defender a história deles aqui, porque você não tem história para se defender", afirmou Davi. "Quero que ele encoste. Por que não encostou na Wanessa?", diz ela.

Com a ajuda de Alane e Isabelle, Davi recuperou as roupas da piscina. As duas, inclusive, foram punidas com a perda de 500 estalecas por entrarem na piscina com microfone.

No fim da madrugada, Davi desceu do quarto e chorou sozinho no quintal da casa.

No Big Brother Brasil 2, em 2002, os participantes Fabrício e Fernando jogaram as malas da sister Tina na piscina.

