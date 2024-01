A- A+

BBB 24 BBB 24: MC Bin Laden analisa perfil de sister: 'Única que não aceita ser manipulada' Funkeiro especula com colegas de confinamento sobre a votação do Paredão no painel tático da academia

Em conversa sobre estratégias da votação do BBB 24 com Vinicius e Juninho, MC Bin Laden avaliou a votação do Paredão do último domingo (14). No painel tático da academia, o funkeiro especulou os participantes que poderiam ter votado em Pizane.

"Sabe o que eu acho que pode ter sido a formação do Paredão do Pizane? Aqui, esses quatro. Porque a Deniziane é a única que não aceita ser manipulada", afirmou MC Bin Laden. "Sim, ela tem personalidade essa mina", concordou Juninho.

"E Matteuzinho, foi no Michel ou foi em quem? Porque eu acho que se ele trocar ideia com a Deniziane, vai com a Deniziane, ou não?", opinou Vinicius. "Eu não sei... acho que o voto no Juninho veio do alegrete, será?", especulou MC Bin Laden.



