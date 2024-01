BBB 24: MC Bin Laden diz que toma remédio de disfunção erétil para treinar; isso funciona?

A- A+

O cantor Mc Bin Laden, que está participando da nova edição do Big Brother Brasil comentou com outros moradores da casa que faz uso de um medicamento prescrito contra disfunção erétil para fazer musculação ganho de massa muscular. O tadalafila promove vasodilatação e atua diretamente no corpo cavernoso do pênis.

Na ocasião, Bin Laden disse que toma “porque faz academia” e que o remédio “está manipulado. Não tenho libido baixa”, afirmou. Ele, entretanto, não disse se o fármaco foi prescrito por um médico ou especialista.

Assim como o cantor, muitos amantes de academia usam o tadalafila acreditando que seja possível alcançar maior performance e aumento do calibre das veias. Especialistas, entretanto, garantem que não há nenhum estudo ou evidência cientifica que comprove o benefício na melhoria da musculatura esquelética.

O medicamento atua melhorando a chegada do sangue no corpo cavernoso do pênis, área que se enche de sangue e ocasiona a ereção. Segundo médicos, não há riscos de usar o remédio antes da musculação ou de danificar o órgão pelo uso em longo prazo, quando receitado por um especialista para o tratamento da doença, mas se o paciente optar por usar o fármaco por conta própria há inúmeros riscos

Como por exemplo: tomar doses mais altas do que o indicado que podem resultar em efeitos colaterais como dor no estômago, dor na panturrilha e região lombar, perda, redução ou mudança repentina na visão e audição, zumbido no ouvido, ereção por tempo superior a quatro horas, tontura, dor no peito e irritação na pele.

Diferença entre tadalafila e Viagra

A tadalafila e a Sildenafila (princípio ativo do Viagra) são os principais tratamentos para a impotência sexual. A principal diferença entre a tadalafila e a Sildenafila é o período de ação. Enquanto o princípio ativo do Viagra apresenta resultados após uma hora de ingestão e dura até 4 horas depois, a tadalafila possui efeitos mais longos — seus resultados começam após 30 minutos de sua ingestão e pode durar até 36 horas.

Outra diferença é que a ação da Sildenafila sofre interferência caso faça a ingestão de alguns alimentos, como comidas muito gordurosas, que desaceleram seus efeitos. Diferente da tadalafila, onde isso não ocorre.

É importante ressaltar que apenas o médico saberá dizer qual é melhor para cada paciente.

