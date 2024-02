A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 24: Michel vence prova do anjo pela 3ª vez e põe Bin Laden e Lucas no Monstro Giovanna, Isabelle e Raquele foram as convidadas para o Almoço do Anjo

Michel venceu a Prova do Anjo no BBB 24 de hoje, sábado, 24. É a terceira vez seguida que o participante se dá bem no desafio, e dessa vez conquistou também a imunidade e o direito de imunizar um colega no próximo paredão.



Feliz por vencer a prova pela 3.ª vez, Michel riu e pediu uma "música no Fantástico", Não Dá Pra Não Pensar, de Sandy e Junior "Merece música do Fantástico!", respondeu Tadeu Schmidt, em bom humor.



O novo anjo escolheu Bin Laden e Lucas Henrique para cumprir o castigo do Monstro, e chamou Giovanna, Isabelle e Raquele para o Almoço do Anjo.

Como foi a Prova do Anjo de hoje no BBB 24



Após sorteio, ficou decidido que participariam da prova Giovanna, Wanessa, Michel, Yasmin, Matteus, Leidy Elin, Pitel, Rodriguinho, Fernanda e MC Bin Laden. Ficaram de fora Raquele, Isabelle, Alane, Lucas Henrique, Davi e a líder Beatriz.



Os participantes precisavam passar por um labirinto, encontrar seis itens relacionados a um patrocinador e depois colocá-los em uma caixa. Quem fizesse no menor tempo, seria declarado o vencedor da Prova do Anjo. Michel realizou o desafio em cinco segundos a menos que MC Bin Laden, o segundo colocado.

