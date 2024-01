BBB 24: "Não teve pedido para o programa incluir alimentos veganos", diz assessoria de Wanessa

A- A+

Diferente dos vegetarianos, também conhecidos como, ovolactovegetariano, que se alimentam de ovos e laticínios, porém não consomem nenhum tipo de carne, os veganos (ou vegetarianos estritos), excluem as carnes, frangos, peixes, mas também derivados de leite, ovos e até mel de sua alimentação. Eles comem, por exemplo, vegetais e frutas.

É assim que Wanessa Camargo, cantora e agora uma participante do Big Brother Brasil 24, se define. Ela já disse que sabe fritar ovo, mas que não vai fritar dentro do programa por uma questão ética. Ao Globo, a assessoria da cantora afirmou que ela não fez “nenhum pedido oficial” ao BBB para incluir alimentos ou ingredientes veganos no cardápio e no mercado, mas que ela está “preparada para enfrentar mais esse desafio”.

Os veganos transformam o veganismo em um estilo de vida. Não usando roupas que tenham origem animal, como couro e produtos que foram feitos ou testados com animais. O movimento só cresce com o passar dos anos e este não será o primeiro Big Brother Brasil que receberá uma participante vegana.





Na edição do ano passado, a atriz Bruna Griphao, também cuidava bastante da alimentação e se dizia vegana. No BBB 22, a “sister” Maria não chegava a ser vegana (com restrição total a produtos de origem animal), mas era vegetariana, ou seja, não comia carne. Yasmin Brunet, colega de confinamento da cantora Wanessa, também é adepta do vegetarianismo e tem uma marca de produtos de beleza que não realiza testes em animais.

A redução ou eliminação do consumo de produtos animais têm sido apontadas em estudos como um caminho para garantir a sobrevivência do planeta, reduzir o sofrimento dos animais e melhorar a própria saúde.

