BBB 23 BBB 24: Pitel, Nizam e Raquele estão no Paredão; eliminação será domingo (21) No programa do domingo (21), após o Fantástico, acontecerá a eliminação

Para reduzir o grande número de participantes na casa do BBB24, o programa segue acelerando o ritmo das dinâmicas. A sexta-feira (19), que já contou com a Prova do Anjo, no início da tarde - vencida pelos agora imunizados Lucas Henrique e Luigi - ainda reservou espaço para uma nova formação de Paredão, no programa ao vivo da noite.



O programa ao vivo resumiu o dia agitado, destacando a treta entre Yasmin e Bin Laden e o acerto de contas do funkeiro com Vanessa, a Prova do Líder e a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24.



Paredão

Na nova formação da berlinda, os dois vencedores da prova do anjo puderam imunizar mais uma pessoa em consenso. Eles escolheram MC Bin Laden. A decisão já estava tomada por eles desde mais cedo.

Depois, houve a formação de mais um Paredão triplo. O líder Matteus, que havia colocado na mira Juninho, Nizam, Raquele e Pitel e indicou Giovanna Pitel para o Paredão. Os participantes da casa puderam escolher dois nomes no confessionário. O mais votado, com 7 votos, foi Nizam. Davi, Raquele e Vinicius empataram, com 4 votos cada.



O líder Matteus teve o poder de decidir, e indicou Raquele para completar a lista do paredão. No programa do domingo (21), após o Fantástico, acontecerá a eliminação.





