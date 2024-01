BBB 24: Rodriguinho líder e cinco emparedados: saiba quem foi para a berlinda

A- A+

Na noite deste domingo (21), o BBB 24, da TV Globo, acelerou as dinâmicas, com disputa colar da liderança e, em seguida, votação para a quinta berlinda.



A prova do líder envolveu todos os aprticipantes, que se dividiram em dois grupos. Cada um deles escolheu uma bola de sinuca e a primeira e segunda fase consistia em uma corrida das bolas em uma pista, ou seja, exigia apenas sorte. Quatro participantes de cada grupo seguiram para a próxima fase, que exigia pontaria para acertar os alvos com pontuação arremessando os discos em uma cadeira giratória. A fase final era a montagem de um quebra-cabeças.



O pagodeiro Rodriguinho conquistou a liderança, a segunda desde que entrou no confinamento. Ele escolheu levar ao VIP Luigi, MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo, Giovanna Pitel, Fernanda, Vinicius, Juninho e Lucas.



Paredão Quíntuplo

O novo líder Rodriguinho indicou Alane ao paredão. A emparedada teve direito a um contragolpe e puxou Giovanna Pitel.

Vinicius, o mais votado pela casa, colocou Marcus Vinicius na paredão, em outro contragolpe. Em seguida, em comum acordo, Pitel e Marcus tiveram que puxar alguém para formar o paredão quíntuplo e optaram por mandar Luigi à berlinda.

Alane, Vinicius, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius e Lucas Luigi formam, então, o paredão quíntuplo. A votação foi aberta durante o programa, na madruga de segunda (22) e a eliminação será na próxima terça (23).

Assim como nos paredões anteriores, o público votará no participante que deve continuar no jogo. Sendo assim, o emparedado que receber menos votos será o eliminado. No domingo (21), Nizam foi o quarto eliminado da casa. Ele dividia o paredão com Raquele e Giovanna Pitel.

