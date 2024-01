A- A+

BBB 24 BBB 24: Rodriguinho avalia conversa que teve com psicóloga: "me deu uma luz" Pagodeiro desabafou no Raio-X sobre consulta com a especialista

Em depoimento no Raio-X desta quinta-feira (25), Rodriguinho projetou se manter na liderança e falou sobre uma conversa que teve com a psicóloga do programa, que o ajudou a enxergar melhor sobre sua participação no BBB 24.



Segundo o cantor, seu foco está voltado para a próxima Prova do Líder. "Tentei dormir antes, mas é difícil de dormir. Vamos embora. Hoje é dia de Prova do Líder, vamos cair para dentro, vamos manter a liderança aqui do nosso lado para a gente permanecer no VIP", disse.

Sobre a conversa com a psicóloga, Rodriguinho contou que foi importante para organizar suas ideias. "Vamos embora, vamos jogar. Ontem, eu tive uma conversa legal com a psicóloga, me deu uma luz para algumas coisas aí, que eu estava precisando, me situar e segue. Estamos na chuva para se molhar, jogar da forma que a gente puder" comentou.

Depois, já no Quarto do Líder, o pagodeiro anunciou que estava difícil seguir no confinamento. "Ai, amor, entrei numa viagem errada aqui. Realmente está difícil, p*ta que pariu", desabafou.

