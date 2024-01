A- A+

BBB 24 BBB 24: "Se eu te conheço lá fora, eu ia casar com você", diz Bin Laden a Beatriz Cativa muito. Me conquista muito gente assim", elogiou o funkeiro

Em conversa com Beatriz e outros colegas de confinamento do BBB 24, no Quarto Fada, MC Bin Laden sobre a escolha dos emojis antes de entrar no reality. O funkeiro perguntou qual foi o escolhido por Beatriz. Ela dissea que estava na dúvida entre o emoji de morango, por já ter trabalhado vendendo a fruta, e claquete, pelo desejo de ser atriz.

"Eu gosto muito da sua história de vida", elogiou Bin Laden. "Cativa muito. Me conquista muito gente assim", completou. "Não sei como é que eu estou lá fora", comenta a sister. "Se eu te conheço lá fora assim, eu ia casar com você, sabia?", flertou o cantor.

O comentário gerou muita zoação no quarto e todos gritaram e comemoram a fala do MC. "Na lata!", reage Matteus. "Por favor, se relacionem", pediu Alane. "Já quero shipp", disse Lucas Henrique. Matteus entrou na brincadeira e começou a cantar 'Vai Da Namoro', de Bruno & Marrone, enquanto Bin Laden seguia elogiando a sister.

