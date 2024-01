''BBB 24'' tem madrugada com novas estratégias e desejo de que Davi troque de quarto; confira

A- A+

MC Bin Laden conquistou a liderança do Big Brother Brasil 24 e parece ter inaugurado uma era de novas estratégias de jogo. O cantor surpreendeu e pré-indicou Davi, Isabelle, Wanessa Camargo e Rodriguinho ao paredão durante o Na Mira do Líder.

Mais tarde, supostos aliados especularam que o artista teria escolhido "dois amigos como estratégia". O cantor aproveitou a Central do Líder para assistir a um desentendimento entre Davi e Isabelle e criticou o motorista de aplicativo.

Yasmin Brunet e Wanessa também se incomodaram com Davi durante a noite e demonstraram vontade de que o brother deixasse o quarto magia. Mais tarde, a cantora resolveu ela mesma trocar de cômodo.

Veja o resumo da madrugada do BBB 24:

Nova liderança e novos alvos

MC Bin Laden venceu a Prova do Líder do BBB 24 nesta quinta-feira, 25, e, de quebra, pré-indicou Rodriguinho, Wanessa, Isabelle e Davi ao paredão. A escolha surpreendeu os brothers, já que, aparentemente, os participantes do Camarote eram aliados do artista.

Mais tarde, Rodriguinho especulou que o cantor teria escolhido "dois amigos" como estratégia. Segundo Lucas Henrique, MC Bin Laden teria dito, antes da Prova do Líder, que escolheria duas pessoas próximas para entregar as pulseiras de "alvo".

Davi e Isabelle

Durante a madrugada, MC Bin Laden focou em Davi e Isabelle. Depois de descobrir já ter recebido um voto da sister, o cantor ouviu um desentendimento entre os brothers pela Central do Líder "Ele está oprimindo a menina", declarou o artista sobre o motorista de aplicativo.

Yasmin e Wanessa querem que Davi troque de quarto

Wanessa usou a madrugada para reformular a divisão de quartos e expressou desejo de formar um cômodo composto apenas por mulheres. Ela e Yasmin, então, mostraram que querem que Davi deixe o quarto magia.

Yasmin defendeu a ideia diversas vezes durante a noite e chegou a declarar que estava "dormindo com o inimigo". Wanessa cogitou mudar de quarto e dormir no chão, mas foi repreendida pela amiga "Vamos ficar lá, vamos tirar ele de lá. A gente não vai largar nossa cama por causa dele", disse.

Wanessa troca de quarto

O debate se estendeu até os outros brothers e Marcus se posicionou a favor de Davi. "Acho um pouco delicado esse negócio de fazer o menino se sentir como se estivesse na casa dos outros Ele está aí e é tão participante quanto todo mundo", afirmou.

O motorista de aplicativo chegou a cogitar trocar de cômodo, mas logo mudou de ideia. "O clima não é agradável", declarou ele sobre o quarto gnomo. Ao final, Wanessa resolveu mudar de quarto

