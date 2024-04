A- A+

BBB 24 BBB 24: veja as sisters que chegam à final de visual renovado Wanessa Camargo, Yasmin Brunet e Raquele são ex-participantes que aderiram à nova aparência

O BBB 24 chega ao fim nesta terça-feira (16), com todos os ex-participantes desta edição reunidos em uma arquibancada no gramado da casa mais vigiada do Brasil. É a primeira fez que isso acontece, e algumas sisters vão à final de aparência renovada. Veja abaixo quem são:

Raquele Cardozo

A ex-sister decidiu ousar e inovar em seu estilo capilar, optando por adotar as tranças chanel. Durante sua permanência na casa, ela expressou o desejo de uma mudança radical em seu visual, e assim que deixou o programa, fez acontecer!

Wanessa Camargo

Wanessa decidiu aparecer com um novo visual. A cantora, além de cortar os cabelos na altura do ombro também pintou as mechas de loiro.

"Nada melhor para uma nova era do que uma mudança de visual", escreveu a cantora na legenda da sua publicação nas redes sociais.

Yasmin Brunet

A ex-sister também aderiu a um novo visual. Yasmin já era loira, mas decidiu renovar as mechas. "A skin loirão vem aí", escreveu.

