BBB 24 BBB 24: vencedor da Prova do Líder garante vaga no Top 10 Vencedor desta quinta-feira (21) estará imune na formação do 14º Paredão, que acontece no domingo (24)

O jogo na casa mais vigiada do Brasil se aproxima da reta final e os participantes já projetam estar no seleto grupo do Top 10 do BBB 24. O vencedor da Prova do Líder nesta quinta-feira (21) poderá celebrar em dobro: estará imune na formação do 14º Paredão, que acontece no domingo (24) e, de quebra, garantirá o seu lugar nos 10 melhores jogadores do Big Brother Brasil.

Restaram apenas 11 participantes no BBB 24: Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy Elin, Lucas Henrique, Matteus, MC Bin Laden e Pitel.

O Top 10 é um marco importante para qualquer ex-BBB. Por esse destaque, o elenco deve redobrar o esforço para fugir desse paredão e sagrar-se entre os 10 mais bem avaliados da edição.

