Viralizou BBB 24: vídeo do candidato recifense Jorge Mateus repercute: "Minha mãe que faz tudo para mim" O pernambucano é um dos 13 candidatos que estão confinados no "puxadinho" que concorrem a duas vagas no reality, através de votação

Uma declaração do cirurgião dentista recifense Jorge Mateus, 33 anos, no vídeo de apresentação do BBB 24 viralizou e gerou comentários nas redes sociais. O pernambucano é um dos 13 candidatos que estão confinados no "puxadinho" que concorrem a duas vagas no reality, através de votação.



No vídeo, Jorge fala sobre sua relação com a mãe. "Minha mãe que faz tudo para mim. Organiza minhas coisas, arruma minha cama, faz minha comida, coloca minha comida... vou ter que dar um jeito para arrumar uma mãezona lá para cuidar de mim".



E a "vergonha alheia" do vídeo apontada pelos internautas não se resumiu à dependência materna. Ele também apontou suas qualidades no galanteio. "Eu sou bom em azarar e paquerar e eu amo quando elas falam 'pelo amor de Deus, Jorge Mateus" (sic).



Confira alguns comentários nas redes sociais:





o jorge mateus pernambucano quer uma mãe pra ele no bbb 24 #BBB24 pic.twitter.com/7lplmf6H9U — matheus (@whomath) January 8, 2024

Tomara que não entre pelo amor de Deus pic.twitter.com/14lCjKjh1Q — Washington Diniz (@Dini8Diniz) January 8, 2024

Se eu tô no bbb e entra um cara Jorge Mateus eu fico o dia inteiro gritando PELO AMOR DE DEUS — feia hadid (@PorUmTrys) January 8, 2024

"arrumar uma mãezona pra cuidar de mim" não queremos mais jorge mateus no bbb https://t.co/IRIYqrsfsd — dani (@danilouzadoo) January 8, 2024

jorge mateus se classificou como mimado pela mãe e que vai aprender a se virar no bbb pic.twitter.com/yljgfj9K8F — bibia (@beatxriz) January 8, 2024

esse Jorge Mateus não pode ir pro BBB, Boninho vai ter que entrar na casa pra limpar a bunda dele https://t.co/Qi0CKWjXvV — Cadelinha do Arana#13 (@gigi_julia) January 8, 2024

