Fernanda é a nova líder do BBB 24; confira como será dinâmica da semana

Fernanda é a nova líder do BBB 24. A sister conquistou a imunidade e o poder de indicar alguém ao paredão ao vencer a prova organizada pela Seara, derrotando na final Wanessa e Beatriz.



Disputa da prova



Ao todo, 18 pessoas participaram da prova do líder. Como Giovanna ainda não estava em condições de competir por conta da lesão no pé, ela ficou fora e não foi preciso o líder anterior, Bin Laden, vetar alguém da disputa.



Na prova, os participantes tinham que montar um cachorro-quente da Seara. Cada um tinha uma barraca correspondendo a um lugar do Brasil, tendo a receita do sanduíche para montar. O primeiro passo era botar a salsicha no pão, respeitando o encaixe da peça.



Depois, encontrar os ingredientes corretos para encaixar perfeitamente no pão. Cada jogador tinha uma receita diferente para montar. Vencia a bateria o competidor que montasse o cachorro-quente da forma correta, batendo primeiro o botão. Só avançava para segunda etapa um jogador de cada bateria.

No primeiro grupo, Fernanda se classificou à fase final, vencendo Yasmin, Marcus Vinícius, Michel, Lucas e Bin Laden.



O segundo grupo foi formado por Rodriguinho, Davi, Wanessa, Matteus, Leidy Elin e Isabelle. No fim, foi Wanessa quem se classificou.



O terceiro e último teve na competição Pitel, Alane, Beatriz, Deniziane, Juninho e Raquele. Quem avançou para a prova decisiva foi Beatriz.



Na segunda etapa, tinham seis geladeiras. Apenas uma delas (a número 4) guardava a embalagem da salsicha Seara. Fernanda acertou de primeira e virou a nova líder do programa.





Dinâmica da semana



Fernanda colocará na sexta (2) quatro pessoas na mira do paredão. No sábado (3), haverá a prova do anjo, que será autoimune e poderá também imunizar outra pessoa. No domingo (4), o Big Fone irá tocar ao vivo durante a exibição do programa. Quem atender fica imune e terá o poder de dividir a casa em dois grupos (1 e 2). A líder fica fora da divisão.



Ainda no domingo, o anjo autoimune escolhe outra pessoa para ficar imune também. A líder manda um para o paredão.



Na votação da casa, haverá duas etapas. Na primeira, de voto aberto, o Grupo 1 vota no Grupo 2 e vice-versa. Os dois mais votados serão emparedados. Depois, no voto fechado, cada grupo vota em integrantes do mesmo lado. Também os dois mais votados são emparedados.



Ao todo, cinco emparedados jogam a prova “Bate e Volta”. Apenas um se salva e, assim, será formado o paredão quádruplo. Na terça-feira (6) o público conhecerá o sétimo eliminado da temporada. Será o primeiro paredão com os fãs do programa votando para a opção "sair" no reality, após os primeiros da temporada serem para ficar.

