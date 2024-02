A- A+

BBB 24 Participantes do "BBB 24" encaram prova de resistência em oitava disputa pelo Líder Giovanna ficou de fora da disputa por ter fraturado o pé

A disputa pela oitava liderança do “BBB 24” teve início na noite desta quinta-feira (8). A prova é de resistência e o vencedor ganhará, além do colar do Líder, R$ 10 mil em compras e um ano gratuito em um programa de assinatura.

Os participantes precisam ficar em pé, segurando uma “mão”. Em alguns momentos, um telão exibe produtos que eles têm que correr para encontrar a caixa certa e levar até a “casa”. Vence quem resistir por mais tempo.



Todos os brothers e sisters participam da prova, menos Giovanna. A mineira fraturou um dos pés na primeira festa desta edição do programa e ainda se recupera da lesão.

