A- A+

BBB 24 BBB 24: Eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão neste domingo (14) Dinâmica da noite de hoje foi revelada em comercial da Globo no mesmo dia do reality

Leia também

• Maycon Cosmer é o primeiro eliminado do Big Brother Brasil 2024

• Rodriguinho vence prova desta quinta (11) e se consagra como novo líder do Big Brother Brasil

Nos seus primeiros dias, o Big Brother Brasil 24 tem sido uma verdadeira caixinha de dinâmicas surpresas.



Previsto na grade oficial da TV Globo para começar às 23h10 deste domingo (14), ao longo do dia, a emissora revelou em um comercial do reality a dinâmica - na verdade, as dinâmicas dessa noite.

Vai ter Eliminação, Prova do Líder e formação de Paredão tudo num episódio só. Lembrando que Davi, Juninho e Thalyta disputam o segundo Paredão da temporada, ou seja, um deles deixa o jogo nesta noite.

Não vai dar nem tempo pra chorar as pitangas do participante eliminado hoje e os brothers que ficarem já encaram uma uma nova Prova do Líder.

Pensa que acabou por aí? A adrenalina do episódio de hoje do BBB 24 promete ficar em alta porque logo após a definição do novo líder, haverá também a formação de um novo Paredão - o terceiro dessa edição que não tem nem duas semanas que começou. Preparem a pipoca!



Veja também