BBB 24: Lucas arremata poder Curinga da semana; veja como Brother poderá alterar o Paredão

Na manhã deste sábado, dia 9, Lucas Henrique arrematou o Poder Curinga da semana no Big Brother Brasil 24. Durante a dinâmica do Perde e Ganha, o professor de educação física saiu vitorioso e conquistou o Poder Absurdo. A regalia permitirá que ele tire uma das sisters da mira da líder Beatriz, que selecionou seus alvos na última sexta-feira, dia 8.



Como de costume, na dinâmica, os participantes jogam o 'Perde ou Ganha', no qual lançam uma bolinha por uma rampa e, dependendo da casa em que cai, as estalecas de cada confinado aumentam ou diminuem.



Posteriormente, com o novo saldo, cada brother e sister pode fazer lances para tentar adquirir a vantagem da semana. Quem se deu a melhor nesse leilão foi Lucas Henrique, que terá a oportunidade de livrar uma das sisters da mira do líder: Fernanda, Raquele, Yasmin, Giovanna ou Pitel.



Além disso, de acordo com a dinâmica da semana, o beneficiado pelo Poder Curinga também terá que indicar alguém ao Paredão.



Vale lembrar que, como consequência de ter sido eliminado da prova do líder, Lucas já está no paredão deste domingo - entretanto, poderá participar da prova Bate e Volta para se livrar da disputa pela preferência do público.

Dinâmica da semana



Na formação do paredão triplo da semana, Lucas Henrique já está emparedado como consequência por ter perdido a prova do líder.



Já o anjo, que é autoimune e também tem o poder de imunizar uma pessoa, não poderá ser disputado por MC Bin Laden, também como consequência da prova pela liderança da semana. Além disso, a prova deu um castigo a Yasmin, que não poderá ser imunizada nesta votação.



A líder Beatriz terá que emparedar Fernanda, Yasmin, Raquele, Giovanna ou Pitel - exceto a sister que será salva por Lucas Henrique.



Posteriormente, a casa vai ao confessionário e elege mais um brother para o paredão. No final da votação, a sister salva do paredão pelo Poder Curinga de Lucas terá que indicar um último confinado ao paredão. Todos os outros, exceto a indicada por Beatriz, podem disputar a prova Bate e Volta.

