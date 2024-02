BBB 24 muda horário durante o carnaval

A- A+

O Big Brother Brasil anunciou mudança nos horários de exibição durando os dias de carnaval. A maior parte dos programas vai começar mais cedo, com exceção desta sexta-feira, 9, e da próxima terça-feira, 13.



O motivo é a tradicional transmissão da Globo dos desfiles das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro. A festa nos sambódromos vai ao ar desde sexta até segunda.





Veja os horários do 'BBB' durante o carnaval:



- Sexta, 9 de fevereiro: previsão de ir ao ar no horário habitual, por volta de 22h25, depois de Renascer.



- Sábado, 10 de fevereiro: BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h50, depois de Renascer.



- Domingo, 11de fevereiro: programa deve começar mais cedo, a partir das 21h05, depois do Fantástico.



- Segunda, 12 de fevereiro: BBB deve começar mais cedo, a partir das 21h10, logo após Renascer.



- Terça, 13 de fevereiro: previsão de ir ao ar no horário habitual, por volta de 22h25, depois de Renascer.

