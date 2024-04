A- A+

REALITY SHOW Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas do Big Brother 2024 e disputam o prêmio de R$ 2,9 milhões A bailarina paraense Alana foi a eliminado no último paredão do reality show. A votação para a escolha do ganhador, que será conhecido na próxima terça-feira (16), começou logo depois do paredão

No vigésimo primeiro e último paredão do Big Brother Brasil 2024, a bailarina e atriz Alane Dias foi a escolhida pelo público para deixar a casa mais vigiada do País, neste domingo (14). A paraense, que disputou pela permanência na fase final do reality show com Matteus e Isabelle, deixa o programa com 51,11% dos votos. Já Isabelle obteve 46,66%, e Matteus ficou com 2,23%. Foram mais de 1,5 milhão de votos únicos (pessoas com o mesmo CPF).

Tadeu Schmidt começou o discurso tecendo elogios em profusão para Matteus e avisando que ele estava fora da disputa. Depois, fez um discurso longo também elogiando as duas paraenses que estavam no paredão. Quando ele revelou que Alane havia sido a eliminada, a bailarina se descontrolou, dizendo que estava com vergonha, era péssima e que a mãe estava morrendo de vergonha dela. Depois, na conversa com o apresentador, mais calma, Alane disse que estava mais tranquila e muito grata por participar do programa.

Ao longo da edição, Alane foi a participante que mais enfrentou paradões. Foram nove. Isabelle foi mandada para sete e Matteus para três. Apesar deste último paredão ter sido triplo, a disputa pela permanência na fase final do BBB24 estava mesmo entre Alane e Isabelle. Até a tarde deste domingo (14), as duas apareciam praticamente empatadas nas prévias que adiantam o resultado da eliminação.

A votação para decidir o vencedor ou vencedora, que será conhecido(a) na próxima terça-feira (16) à noite, teve início logo após o fim deste último paredão. Davi foi o primeiro confirmado na final, depois de vencer a última prova de resistência do programa, na manhã da sexta-feira (12). O brother levou a melhor com pouco mais de dez horas de dinâmica, após Alane desistir da disputa. Além da vaga na final, o motorista de aplicativo baiano ganhou um carro zero. Por sua vez, os outros três participantes foram direto para o último paredão do BBB.

A temporada do Big Brother Brasil deste ano, que contou com 26 participantes, terá o maiorprêmio da história do reality show. Serão R$ 2,92 milhões, livres de impostos, depois que Alane foi a última participante, já eliminada, a girar a roleta, somando mais R$ 400 mil ao valor. Nesta edição, a quantia foi sendo aumentada conforme os participantes eram eliminados às terças, dia clássico do programa, ao girar a roleta de um patrocinador.

No discurso final dos finalistas, Davi foi o primeiro a falar. O baiano, muito nervoso, destacou o sonho de ser médico e do quanto lutou para chegar à final. "Não fugi do jogo em nenhum momento", disse ele. Já Isabelle revelou que jurava que era ela que seria a eliminada neste último paredão, porque achou que as torcidas de Matteus e Alane se juntariam para votar nela. Matteus se disse muito grato."Quero muito ganhar esse prêmio que vai mudar a vida da minha família", afirmou.

A Rede Globo afirmou que não vai ter o tradicional Dia 101 do BBB nesta temporada. É o segundo ano consecutivo que a emissora decide não reunir os participantes depois do fim da edição.

Veja também

REALITY SHOW Boninho diz que votação para último paredão do 'BBB 24' está 'surprendente'