A- A+

BBB 24 Do sábado para domingo: chororô, perseguição de Wanessa e estranhamento entre brothers Marcus Vinícius diz para a sister Camargo que ela está obcecada com o brother Davi

Leia também

• Fãs criam boneco inspirado em Davi, participante do BBB 24

• Motorista de aplicativo Davi chora muito diante do botão e ameaça desistir do BBB 24

O sábado (10) dos brothers e sisters da 24ª edição do BBB, na Globo, teve de um tudo. A movimentação da casa teve dia de compras no mercado e a esperada Prova do Anjo.

Já no que diz respeito às conversas que rolam toda hora entre os confinados, e entre um chororô coletivo, o nome de Davi novamente veio à tona novamente abordado por Wanessa Camargo.

O comissário Marcus Vinícius questionou o fato de Davi ser sempre o alvo das conversas entre Wanessa e Lucas Henrique. E disparou para ela: “Amiga, está beirando a obsessão”.

Em seguida, depois que Marcus saiu da sala, a cantora comentou que estava insatisfeita com o brother: "Está me irritando com essa coisa de falar toda hora que é perseguição. Não é!".

Veja também

BBB 24 Nutricionista sugere receitas com leguminosas, fonte de proteína de Wanessa e Yasmin no BBB 24; veja