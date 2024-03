A- A+

BBB 24 Lucas Henrique diz que está muito mal por não ver esposa no Almoço do Anjo Brother achou estranho a ausência de Camila Moura no vídeo exibido pela produção

Lucas Henrique, participante do BBB 24 e anjo da semana no programa, ficou surpreso por não receber o recado da esposa, Camila Moura, na dinâmica do Almoço do Anjo, neste domingo (10/03). Buda, como é conhecido dentro da casa do Big Brother, teve direito, ao vencer a Prova do Anjo, a receber um almoço no qual o programa exibe um vídeo de amigos e familiares do participante.

Lucas estranhou a não participação de Camila Moura e comentou com colegas. "E a Camila, gente?", disse ele após a esposa não aparecer. Em outro momento, ele conversou com a aliada Leidy Elin e relatou que estava muito mal com a ausência da esposa no vídeo.

Entre as reações do participante, houve um momento em que ele ficou sozinho e pensativo no quarto Gnomo olhando para o teto. Uma parte do elenco bricou com ele dizendo que o brother estaria solteiro, mas, em outras conversas, os colegas de confinamento tentaram tranquilizar Lucas Henrique de que a ausência de Camila poderia não representar nada.

A irritação de Camila Moura começou depois que Lucas Henrique flertou com a participante Pitel, de Maceió, Alagoas. Ele chegou a cantar uma música para a alagoana afirmando "baiana, você me bagunçou".

A esposa desabafou nas redes sociais sobre o assunto e declarou torcida para Davi, o maior adversário de Lucas dentro da casa. Camila Moura já passou de dois milhões de seguidores no Instagram depois do episódio.

