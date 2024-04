A- A+

BBB 24 Mani Rego recebe apoio de famosos: 'Estamos com você' Empreendedora postou desabafo e mudou status de relacionamento no Instagram, deixando de ser 'esposa' do campeão do 'BBB 24'

Celsilene Rego não segue mais Davi Brito no Instagram. A empreendedora de 41 anos também mudou o status de relacionamento na bio: ela não se descreve mais como esposa do campeão. Após um desabafo nas redes em que se mostra magoada com o (ex?) companheiro, recebeu o carinho de fãs e famosos nas redes.

"Estamos com você, força", comentou o ex-BBB Gil do Vigor. "Um beijo imenso em você", disse ainda a a atriz Carolina Dickerman. A sereia Yasmin Brunet foi mais sucinta e deixou um emoji de coração.

Mani, como ficou conhecida nos últimos meses, publicou um longo post na rede social em que se mostra machucada com as falas de Davi em rede nacional, que disse em entrevista no "Mais você" que ele e a companheira estavam ainda "se conhecendo". Nos últimos dias, seu relacionamento de 1 ano e seis meses com Davi, de 22 anos, esteve no centro de um debate, e rumores de término tomaram conta das redes.

"Peço a compreensão pelo silêncio nas últimas 48 horas", escreveu. "Esse momento serviu para que eu não cometesse excessos ou julgamentos os quais as informações ainda eu não tinha processado. O sentimento é que em pleno século XXI, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas , e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar".

No começo da tarde deste sábado, campeão do "BBB 24", Davi Brito, havia desmentiu o término nas redes sociais. Ele voltou a comentar o caso e disse que "o povo não vai conseguir" separá-los.

