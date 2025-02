A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: após confrontar Diogo Almeida, Aline dispara em número de seguidores; entenda Em quatro dias, desde a realização do Sincerão desta semana, delegada baiana arrebanhou cerca de 250 mil admiradores novos no Instagram

Participante do BBB 25, a baiana Aline, de 32 anos, vem disparando em número de seguidores nas redes sociais nesta semana.

Primeira integrante do grupo Pipoca a alcançar um milhão de admiradores no Instagram, a delegada — que formava dupla com o amigo Vinícius — ganhou ainda mais notoriedade entre o público nos últimos quatro dias.

Desde que confrontou Diogo Almeida no Sincerão, na última segunda-feira (3), após ser indicada pelo ator ao paredão, ela arrebanhou mais 250 mil seguidores no universo digital, conforme monitorou o GLOBO. A postura firma da moça no reality show é motivo de elogios entre os espectadores.

O crescimento de Aline Patriarca nas redes sociais supera, inclusive, a performance de participantes famosas, já conhecidas do grande público, como a modelo fisiculturista Gracyanne Barbosa e a atriz Vitória Strada.

Quando o nome da soteropolitana foi revelado, em 9 de janeiro, Aline tinha cerca de 274,5 mil seguidores no Instagram. Desde então, conquistou mais de 975 mil novos seguidores. A policial é uma das participantes mais populares da temporada.

Nas últimas semanas, Aline se envolveu amorosamente com Diogo Almeida, participante que é próximo de figuras no reality show que votam nela, em Vinícius e aliados de ambos.

Numa das festas no confinamento, os dois se beijaram e trocaram carinho, cultivando uma proximidade crescente dentro da casa, como ambos reconheceram um para o outro.

Até que... No último domingo (2), Diogo e Dona Vilma — mãe do ator, com quem ele formava uma dupla no período em que o reality vinha sendo disputado em pares — indicaram o nome de Aline e Vinícius ao paredão.

Numa dinâmica ao lado de Gracyanne Barbosa e Giovanna, eles precisaram chegar a um consenso, no confessionário, para colocar mais uma dupla no paredão junto a eles.

Os baianos, então, foram indicados para a berlinda. O fato não pegou bem para Diogo.

Na lavação de roupa suja realizada no Sincerão, Gracyanne Barbosa esculhambou o comportamento de Diogo, a quem ela considera "contraditório" e "manipulador", sugerindo que ele só se envolveu com a delegada por "puro interesse" no jogo.

"Minha régua de homem está lá em cima. E você, como homem, teve uma atitude de merda", afirmou a influencer.

Aline concordou com a colega. Na dinâmica do Sincerão, ela elegeu o ator como a pessoa da casa com quem jamais formaria uma dupla no programa.

"Eu tive a oportunidade de botar ele e a Dona Vilma no Monstro e, por carinho, a gente acabou não considerando. Mas, no dia seguinte, fui surpreendida com o fato de que ele não fez a menor questão de defender a minha permanência", disse a policial militar, que ainda completou:

"Me decepcionou muito, apesar de estarmos num jogo, ele reforçou muito que a nossa aproximação era algo que era importante para ele, mas não consegui ver em atitudes algo que ele já havia falado anteriormente".

