Aline, Guilherme e Mateus estão no quinto paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (16). A composição da berlinda contou com indicação do líder, votos entre grupos, e prova Bate e Volta. A eliminação acontece na noite da próxima terça-feira (18).

Renata, anjo da semana, imunizou João Gabriel. A líder Eva indicou Mateus ao paredão entre suas opções do “Na Mira do Líder”.

O paulista se juntou a Diego Hypolito que está na berlinda por consequência da Prova do Líder na última quinta-feira (13).

Votação da Casa

Tadeu pediu que a casa se dividisse em dois grupos, com exceção da líder Eva. Foram formados duas equipes com oito e nove pessoas.

Vilma, Diogo, Maike, João Gabriel, João Pedro, Renata, Vinicius e Aline formaram um grupo e tiveram que votar entre si. Vinicius recebeu dois votos, de Diogo e Vilma. João Pedro foi votado por Renata. Maike também teve dois votos, de Aline e Vinicius. Já Aline foi a mais votada, com três votos, de Maike, João Gabriel e João Pedro.

O outro time foi formado por Delma, Guilherme, Gracyanne, Diego, Daniele, Thamiris, Vitória, Camilla e Mateus. Guilherme foi o mais votado, recebendo quatro votos de Gracyanne, Camilla, Thamiris e Mateus. Vitória teve dois votos, de Delma e Daniele. Thamiris recebeu dois votos, de Guilherme e Diego. Delma e João Pedro foram votados uma vez cada, por Vitória e Renata, respectivamente.

Com a votação encerrada, os mais votados de cada quarto foram Aline e Guilherme. Assim, ambos se juntaram a Diego, já emparedado, para realizar a prova Bate e Volta.

Bate e Volta

Três emparedados disputaram a prova Bate e Volta: Aline, Diego e Guilherme.

Na disputa, os participantes enfrentaram três fases. Diego Hypolito e Guilherme saíram na frente. Na última fase, o ex-ginasta escolheu o número certo e se safou da berlinda.

Na Mira do Líder

Eva Pacheco havia definido cinco alvos para a próxima formação do paredão no BBB 25. Após vencer a Prova do Líder, a bailarina ganhou o poder de indicar um rival à berlinda. Entre os nomes que estavam em sua mira eram Camilla Maia, Gracyanne Barbosa, Mateus Pires, Vitória Strada e Thamiris Maia.

Perfil dos emparedados

A policial militar Aline de 32 anos, de Salvador, na Bahia. Aline é formada em Direito e trabalha na Polícia Militar da Bahia, além de atuar como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino.

O arquiteto Mateus Pires é nascido em São José dos Campos, em São Paulo, o paulista de 28 anos foi parar no Rio de Janeiro por conta da profissão do pai, que é militar da aeronáutica e precisava se mudar de cidades.

Guilherme é um fisioterapeuta geriatra de 27 anos. Pernambucano, natural de Olinda-PE e entrou no BBB 25 após votação popular.

