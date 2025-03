A- A+

BBB BBB 25: Aline Patriarca, Maike Cruz e Diego Hypolito estão no Paredão Triplo A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (25)

Os participantes Aline Patriarca, Maike Cruz e Diego Hypolito estão no 10º Paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (23). A formação da berlinda contou com Prova Bate-Volta e Poder Curinga. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (25).

Aline foi emparedada pela líder Renata Saldanha. Vilma Nascimento e Diego foram os mais votados pela Casa. Porém, Vilma conseguiu escapar na Prova Bate-Volta. Jogaram a prova Vilma, Diego e Maike.

Maike foi indicado por Vinícius Nascimento, que atendeu o Big Fone no sábado (22). Vinícius também havia indicado Eva Pacheco, porém, a pernambucana Joselma (Delma), que arrematou o Poder Curinga Marreta, retirou a participante da berlinda. Eva também recebeu imunidade por conta da dinâmica.

O participante João Gabriel venceu o anjo da semana e imunizou o irmão, João Pedro. Ao vencer, ele colocou o pernambucano Guilherme Vilar no Castigo do Monstro.

Votação da casa

Vilma Nascimento foi votada por Aline, Diego, Daniele Hypolito, Vitória Strada, Guilherme, Delma e Vinícius, totalizando sete votos. Já Diego foi votado por Vilma, João Gabriel, João Pedro, Maike e Eva, totalizando cinco votos.

Na Mira do Líder

Na última sexta (21), antes da festa, Renata escolheu seis participantes para estarem na Mira do Líder: Aline, Delma, Vinícius, Vitória Strada, Daniele Hypolito e Diego Hypolito.

A partir da lista formada, a líder escolheu Aline para ser emparedada neste domingo.

Perfil dos emparedados

A policial militar Aline, de 32 anos, de Salvador, na Bahia, entrou com o seu amigo Vinícius, promotor de eventos, de 28 anos, o também baiano de Nazaré. Aline é formada em Direito e trabalha na Polícia Militar da Bahia, além de atuar como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino.

Maike, de 30 anos, atua como representante comercial. O participante entrou no reality ao lado do seu melhor amigo Gabriel, de 30 anos, que já foi eliminado do programa.

O ginasta Diego Hypolito, de 38 anos, foi medalhista nos Jogos Olímpicos de 2016. Ele nasceu em Santo André, em São Paulo, e tem uma carreira consolidada na ginástica. Ele entrou no programa junto com a irmã e ginasta Daniele Hypolito.

Veja também