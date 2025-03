BBB 25: Aline Patriarca, Thamiris Maia e Vinícius Nascimento estão no Paredão Triplo

A- A+

Os participantes Aline Patriarca, Thamiris Maia e Vinícius Nascimento estão no oitavo Paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (9). A formação da berlinda contou com Prova Bate e Volta, Contragolpe e Loja Secreta. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (11).

Vinícius foi emparedado pelo líder Maike Cruz. Já Thamiris foi a mais votada pela casa e puxou Aline para o paredão no Contragolpe.

Aline também teve direito a um Contragolpe, e escolheu Gracyanne Barbosa, porém, a sister conseguiu escapar da berlinda na Prova Bate e Volta, que também contou com a participação de Thamiris e Aline.

A pernambucana Joselma (Delma) ganhou o anjo no sábado (8) e imunizou o genro, Guilherme Vilar. Ao vencer, ela colocou Thamiris no Castigo do Monstro.

Loja Secreta

Na manhã deste domingo, a participante Daniele Hypolito atendeu o Big Fone e teve acesso à Loja Secreta. No local, pôde escolher um poder para comprar com estalecas.

Entre as opções estavam o Poder de Anular, Poder do Não, Poder do Dois, Poder do Desvio, Poder da Imunidade e Poder Supremo, cada um com um preço específico.

Ela escolheu comprar o Poder do Dois, pelo valor de 1.800 estalecas. Por causa do poder, Daniele teve direito a dois votos. Ela votou em Thamiris.

Votação da casa

Na formação do Paredão, Thamiris foi votada por Diego Hypolito, Aline, Vitória Strada, Guilherme, Delma, Vinícius, e Daniele (dois votos), totalizando oito votos.

Eva Pacheco, Renata Saldanha e João Pedro votaram em Daniele. Já Vilma Nascimento e João Gabriel escolheram Diego.

Na Mira do Líder

Na última sexta (7), antes da festa, Maike escolheu cinco participantes para estarem na Mira do Líder: Vitória, Aline, Vinícius, Diego e Daniele.

A partir da lista formada, o líder escolheu Vinícius para ser emparedado neste domingo.

Perfil dos emparedados

A nutricionista Thamiris, de 33 anos, foi criada pela avó e pela mãe, junto com a sua irmã, Camilla. Ela se considera uma pessoa extrovertida e comunicativa e que não leva desaforo para casa. Thamiris entrou no BBB 25 com Camilla, participante que já foi eliminada da casa.

A policial militar Aline de 32 anos, de Salvador, na Bahia, entrou com o seu amigo Vinícius, promotor de eventos, de 28 anos, o também baiano de Nazaré. Os amigos, que estão solteiros, se conhecem há sete anos e enxergam o BBB como mais um desafio para o laço de amizade que construíram.

Vinícius hoje mora em São Paulo, com graduação em Arquitetura, ele também trabalha como modelo e artista plástico.

Aline é formada em Direito e trabalha na Polícia Militar da Bahia, além de atuar como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino.

Veja também