Paredão BBB 25: Aline Patriarca, Vitória Strada e Gabriel Yoshimoto estão no Paredão Triplo Com o fim das duplas, a eliminação individual acontece na noite da próxima terça-feira (11)

Os participantes Aline Patriarca, Vitória Strada e Gabriel Yoshimoto estão no quarto paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (9). A berlinda contou com Prova Bate e Volta. Com o fim das duplas, a eliminação individual ocorre na noite da próxima terça-feira (11).

Aline foi emparedada pelo líder João Gabriel. Já Vitória e Gabriel foram indicados pela casa. Diogo Almeida também foi escolhido pela casa, mas conseguiu se salvar na Prova Bate e Volta. Apenas Aline, indicada pelo líder, não participou da prova.

Votação da casa

Na primeira votação individual do BBB 25, Diogo foi votado por Gracyanne Barbosa, Vinícius Nascimento, Camilla Maia, Daniele Hypolito, Mateus Pires, Joselma (Delma), Vitória e Thamiris Maia, totalizando oito votos.

A participante Vitória foi votada por João Pedro, Renata Saldanha, Vilma Nascimento e Diogo, sendo a segunda mais votada, com quatro votos. Já Gabriel foi o terceiro mais votado, com três votos. Escolheram o brother Guilherme Vilar, Diego Hypolito e Aline. Eva Pacheco votou em Camilla, Maike Cruz escolheu Vinícius, e Gabriel optou por Guilherme.



Na Mira do Líder

Na última sexta-feira (7), João Gabriel escolheu cinco participantes para estarem na Mira do Líder: Vitória, Mateus, Aline, Camilla e Thamiris.

A partir da lista formada, o líder escolheu uma pessoa neste domingo para ser emparedada. A indicada foi Aline. Mateus, que também estava na Mira, ganhou a Prova do Anjo que, desta vez, foi autoimune.

Imunizados

Além de Mateus, a participante Gracyanne também estava imune na Formação do Paredão deste domingo.

Após a eliminação da irmã, Giovanna Jacobina, na última terça-feira (4), Gracyanne foi enviada para um quarto secreto sozinha.

Enquanto estava no quarto, a modelo fisiculturista acompanhou ao vivo a casa. Após esse período, retornou à companhia dos outros brothers com imunidade e no VIP.

Perfil dos emparedados

A policial militar Aline Patriarca, de 32 anos, de Salvador, na Bahia, entrou com o seu amigo Vinícius, promotor de eventos, de 28 anos, o também baiano de Nazaré. Aline é formada em Direito e trabalhou na Polícia Militar da Bahia, além de atuar como influenciadora digital, com foco em conteúdos de empoderamento feminino.

Vitória Strada, de 27 anos, é famosa pelos papéis que vem colecionando na televisão. Nascida em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a atriz atua como modelo desde os 12 anos. Vitória levou o amigo e arquiteto Mateus Pires.



O modelo e promotor de eventos, Gabriel, de 30 anos, marca presença no BBB 25 ao lado do amigo Maike, de 30 anos, que atua como representante comercial.

