BBB 25: Aline sofre queda durante festa da líder Eva

Aline caiu durante a Festa do Líder no BBB 25 nesta quarta-feira (19). A sister brincava em um pole dance posicionado na festa da bailarina Eva, quando escorregou até o chão e sofreu uma queda de costas.



Pouco antes, Gracyanne Barbosa havia ensinado Aline a como ficar de cabeça para baixo na barra. Além da influenciadora, Diego e Daniele Hypolito também dançaram no pole dance.

A festa de Eva tem expressões artísticas como tema, já que a líder, além de bailarina, também é modelo e produtora de conteúdo. Bailarinos entraram na casa para um número musical que teve Eva como solista.



A Festa do Líder começou antes de o reality ir ao ar em São Paulo. No Estado, a Rede Globo transmitiu a partida entre a Universidad Central de Venezuela e o Corinthians pela Copa Libertadores.



Vitória Strada enfrentou o Pegar ou Largar e foi barrada da Festa do Líder. Os momentos, porém, só puderam ser vistos em São Paulo pelo Globoplay.

