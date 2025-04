A- A+

BBB 25 BBB 25: Após noite com cooler, emparedados desabafam no Raio-X; confira Maike, Renata e Vinícius falaram sobre a festa e refletiram sobre a possibilidade de sair no 15º Paredão

Maike, Renata e Vinícius, os emparedados da semana, usaram seus tempos no confessionário para o Raio-X para desabafar. Ambos abriram o coração e aproveitaram os últimos momentos antes do resultado para pedir apoio de suas torcidas.



Na noite desta quinta (10), um dos três deixará a casa mais vigiada do Brasil.

Alvo de críticas pelo seu comportamento na festa com Renata, considerado por muitos espectadores como abusivo, Maike falou no Raio-X sobre a ressaca, o clima de despedida e aproveitou para fazer seu pedido ao público.

"Acordei daquele jeito, ainda, de ressaca. Meu Deus, que doideira, eles gostam de ver a gente desse jeito. Ontem eu passei um pouquinho, mas também não sei se é meu último dia".



Renata também usou seu momento no Raio-X para comentar o pós-festa e refletir sobre a possibilidade de deixar o jogo. "Inventaram o cooler de noite, e agora a gente está aqui assim... Perdão. A gente se animou, se empolgou, mas foi ótimo. Eu não sei se esse é o meu último dia aqui na casa, mas eu estou com o coração tranquilo. A gente não tem como ficar 100% tranquilo. A gente sempre fica ansioso, mas eu estou bem de saber que, eu acho que tudo que eu poderia fazer, eu fiz até aqui."

Já Vinícius falou sobre a reta final do jogo, o brother destacou a intensidade dos próximos dias e fez um apelo ao público. Ele relembrou sua trajetória e pediu mais uma chance de seguir no sonho do BBB 25.



"A gente está na reta final, onde cada dia, cada Paredão, vai se tornar mais difícil. [...] Mas eu conto muito com a ajuda de vocês, para que eu possa continuar sonhando. [...] Eu sei que eu já vivi muita coisa, mas, também, eu sei que eu posso viver cada vez mais, não só por mim, mas pela minha família".

Veja também