A- A+

BBB 25 BBB 25: Renata recebe notícia falsa sobre cantor na Vitrine do Seu Fifi: "Belo vai ser pai" Participante está confinada em shopping no Rio de Janeiro, onde pode receber informações de fora do reality

Renata, do BBB 25, permanece na Vitrine do Seu Fifi, em um shopping do Rio de Janeiro, onde recebe do público informações privilegiadas e algumas fake news. Um expectador chegou a levar um cartaz dizendo que o cantor Belo seria pai.

"Bixa, Belo vai ser pai", estava escrito no cartaz. A notícia sobre o pagodeiro é falsa, mas repercutiu nas redes sociais. Alguns internautas imaginaram qual seria a reação de Gracyanne Barbosa ao receber a informação inverídica no reality.

“Se ela contar para a Gracy, a mulher infarta lá no BBB”, comentou uma internauta na rede social X. Outra resolveu esclarecer a notícia: “Gente, o filho é um pet. A namorada adotou um doguinho. Eu amei a criatividade”.

Renata foi escolhida para estrear a dinâmica inédita no reality, ganhando também imunidade. Ela deixou a casa nesta quinta-feira (13) e deve retornar em menos de 24 horas. Os demais participantes não sabem ainda o motivo da saída.

Veja também