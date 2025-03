BBB 25: Big Fone tocou neste domingo (9); veja quem atendeu e o que acontecerá

A ex-ginasta Daniele Hypólito atendeu o Big Fone, do BBB 25, na manhã deste domingo (9). A sister terá direito a ir para a Loja Secreta, o que pode promover mudanças na formação do Paredão.

"Atenção, preste bem atenção! Você ganhou um benefício, e para o bem do seu jogo, você pode usar a estratégia de não contar nada para os outros por enquanto. Repetindo: você ganhou um benefício, na hora certa você vai saber do que se trata. E para o bem do seu jogo, você pode usar a estratégia de não contar nada para os outros por enquanto", disse a voz ao telefone.