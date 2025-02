BBB 25: Camilla e Thamiris declaram guerra contra Vitória e prometem excluir atriz

A- A+

Camilla e Thamiris Maia bateram um papo com Gracyanne Barbosa nesta terça-feira (18) e garantiram que não mudarão de ideia após o desentendimento com Vitória Strada.

No BBB 25, as irmãs se frustraram porque a atriz não seguiu o planejamento do grupo na última formação de paredão.

O combinado era direcionar os votos para Guilherme Albuquerque, mas a artista escolheu Joselma Silva.

A trancista procurou Gracyanne no quarto e deixou claro que sua mágoa com a ex-aliada não teria solução.

Ela cogitou a eliminação de Mateus Pires, amigo de Vitória, e avisou que, caso o arquiteto saia no paredão do BBB 25 de hoje, a atriz será deixada de lado.

"Houve a decepção. Se eu pesasse a mão, influenciaria o Mateus. Eu não vejo a Vitória pertencente a nenhum grupo, só o nosso. E com o Mateus saindo, como a Vitória ficaria aqui? Só a gente e ela, sozinha. Eu acho que eu ficaria muito agoniada nessa situação. Então eu não queria deixar ela nessa situação. Mas não tem o que fazer", citou Camilla.

"A Vitória é egoísta. Quando é sobre ela, ela não se importa com as outras pessoas'", acrescentou a Pipoca. Camilla relembrou do primeiro paredão, quando chamou a atenção de Vitória depois de ela vencer a Prova Bate e Volta. A atriz gritou comemorando, e Camilla achou desrespeitoso.

Gracyanne concordou que a atriz de Espelho da Vida (2018) perdeu apoio ao priorizar seus próprios interesses em vez do grupo. "A gente sempre teve a possibilidade de irmos ao paredão. Tanto que na semana que eu fui, eu sabia que eu ia. Eu já tinha ouvido pela casa", afirmou a influenciadora.

A ex-esposa de Belo também acusou Vitória de se colocar no papel de vítima. "Eu não falei nenhuma vez, 'gente sou eu que vou pro Paredão essa semana'. Porque eu sei que todo mundo está exposto da mesma maneira! Não dá pra trazer isso só pra você", acrescentou.

