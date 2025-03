A- A+

REALITY BBB 25: Camilla recebe 94,67% dos votos e é eliminada com porcentagem recorde da edição Trancista entrou no programa como dupla da irmã Thamiris, que permanece no jogo

Com o recorde de votos da edição 2025 do Big Brother Brasil, a sister Camilla foi a eliminada da semana do reality show. Enfrentando o 7º paredão da edição, a trancista que entrou no programa em dupla com a irmã Thamiris saiu da casa mais vigiada no país com 94,67% dos votos.

Camilla disputou o paredão da edição com a bailarina Renata e a mãe do ator Diogo Almeida, Vilma. Ambas já haviam sido testadas em outros paredões e continuam firmes na casa.



A saída da trancista acontece dias depois do seu embate com a atriz Vitória Strada, que ganhou a liderança da semana.



A despedida de Camilla foi marcada por emoção já que a irmã da sister, Thamiris, permanece no reality.



